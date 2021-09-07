Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj

Тихой сапой избирательное обещание Зеленского о стране грез реализуется... для депутатов Верховной Рады Украины.

Зарплаты и доплаты и помощников растут, жилищные выплаты получают миллионеры и те, кто живут на тещиных квартирах, новые авто покупаются, кандидатские диссертации пишутся и защищаются…

Но оставалась одна извечная мечта депутатов провластных партий всех времен и народов - чтобы их не доставали вопросами журналисты в кулуарах и не имели право ходить в их столовой!

Помню как депутаты из партии Януковича постоянно пытались ограничить доступ журналистов или даже установить стекло перед ложой прессы (напомню, я тогда предложил регионалам поменяться местами с оппозицией, потому что мы падения с журналистского балкона тяжелых и тупых предметов не боимся).

Впоследствии один из руководителей правящей партии Яценюка Пашинский требовал не пускать журналистов на согласительный совет, потому что они мешают развивать Украину... Тогда все попытки ограничить деятельность журналистов в ВР провалились!

Борьба же за столовые исключительно для членов парламента достигает седой парламентской давности.

И вот наконец случилось. Руководство ВР времен Зеленского разрешило доступ только к части кулуаров и только определенным журналистам с красными карточками, а в столовую будут пропускать только избранных! (Напомню, что в карантинный период депутаты запретили абсолютному большинству журналистов появляться в кулуарах ВР)!

Что тут сказать?

Страна грез таки строится, правда только для чиновников и депутатов!