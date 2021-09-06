НАПК проверило декларацию председателя Государственной регуляторной службы Алексея Кучера и обнаружило там несоответствие. Глава НАПК Александр Новиков внес предписание Кабмину и требует провести служебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 сентября, пишет "Слово і Діло".

«НАПК провело полную проверку декларации главы ГРС Алексея Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13, 1 млн грн.)», - говорится в сообщении.

В нацагентстве отметили, что криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который и подтверждает принадлежность определенному лицу. Однако глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты.

«В то же время, по данным налоговой общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн)», - уточнили в НАПК.

Как отмечают в ведомстве, такие данные говорят о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой.

В связи с этим НАПК в своем предписании требует: