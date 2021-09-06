НАПК проверило декларацию председателя Государственной регуляторной службы Алексея Кучера и обнаружило там несоответствие. Глава НАПК Александр Новиков внес предписание Кабмину и требует провести служебное расследование.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 сентября, пишет "Слово і Діло".
«НАПК провело полную проверку декларации главы ГРС Алексея Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13, 1 млн грн.)», - говорится в сообщении.
В нацагентстве отметили, что криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который и подтверждает принадлежность определенному лицу. Однако глава ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты.
«В то же время, по данным налоговой общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн)», - уточнили в НАПК.
Киркоров подставил Ани Лорак, рассекретив ее реальную внешность: "В два раза шире"
Кравчука после сложной операции и месяца в реанимации вывезли из Украины: что известно
Победительница "Холостяка" вышла замуж, кадры со свадьбы: кто завоевал сердце роковой красавицы
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз..."
Как отмечают в ведомстве, такие данные говорят о том, что глава ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой.
В связи с этим НАПК в своем предписании требует:
- провести служебное расследование (чтобы выяснить, почему Кучер нарушил ст. ст. 12, 38, 46).
- рассмотреть вопрос о привлечении Кучера к дисциплинарной ответственности, предусмотренной ст. 66 Закона Украины «О государственной службе».