Госэкоинспекция Центрального аппарата совместно с инспекцией Столичного округа начала внеплановое мероприятие контроля АО «Гидромеханизация» на основании обращений граждан.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства.

"Это предприятие осуществляет добычу песка на территории Бортницкого месторождения в Дарницком районе. Недавно во время личного приема граждан получил обращение о том, что предприятие незаконно добывает полезные ископаемые, а также осуществляет засорение территорий", - отметил Андрей Малеваный.

На основании ряда жалоб Госэкоинспекция начала внеплановую проверку предприятия.

"Проконтролируем, соблюдает ли предприятие условий разрешения на добычу недр и осуществляет ли обращение с отходами в соответствии с законодательством», - добавил Андрей Малеваный.