Госэкоинспекция Центрального аппарата совместно с инспекцией Столичного округа начала внеплановое мероприятие контроля АО «Гидромеханизация» на основании обращений граждан.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства.
"Это предприятие осуществляет добычу песка на территории Бортницкого месторождения в Дарницком районе. Недавно во время личного приема граждан получил обращение о том, что предприятие незаконно добывает полезные ископаемые, а также осуществляет засорение территорий", - отметил Андрей Малеваный.
На основании ряда жалоб Госэкоинспекция начала внеплановую проверку предприятия.
"Проконтролируем, соблюдает ли предприятие условий разрешения на добычу недр и осуществляет ли обращение с отходами в соответствии с законодательством», - добавил Андрей Малеваный.
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