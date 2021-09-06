Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, когда школьнику, который решил поступить в иностранный вуз, нужно начать подготовку.

Василий Воскобойник рассказал, когда школьнику стоит начать готовиться к дальнейшему обучению за рубежом.

"Нужно работать где-то за 2 года до окончания школы. Потому самое главное — это выучить язык. С одной стороны, молодежь, которая имеет перед собой цель — она очень активно может работать. Над собой, в первую очередь. И, конечно, что за два года можно выучить любой иностранный язык настолько, чтобы спокойно там общаться", - сказал Воскобойник.

Он отметил, что также за два года нужно начать коммуникацию с вузами, в которые планирует поступить школьник.

"Проводить переговоры или с вузами напрямую, или выходить на посредников, компании, которые занимаются именно предоставлением услуг по отправке детей на учебу. И за два года можно уже составить для себя картину, где будет учиться ваш ребенок, где он будет жить, каким образом вы сможете к нему доехать. Сможете ли вы даже с ним рядом жить", - добавил Василий Воскобойник.

Как сообщала Politeka, Николаенко отметил, что французские и немецкие компании охотно берут на работу украинских студентов.

Также Politeka сообщала, что эксперт отметил, что чтобы были учителя, должны быть условия для них.