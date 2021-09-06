Аналитик-прогнозист и консультант по стратегии Владимир Стус назвал цивилизацию незамкнутой системой и объяснил, что для ее сбалансированного развития нужно не слишком быстрое и не слишком медленное расширение. Также в программе Руслана Бизяева «Культ личности» он рассказал о влиянии войн на цивилизационное развитие.

Гость программы объясняет, что критическая мировая война происходит тогда, когда возможностей для колонизации нет. Стус подчеркивает, что речь идет о циклическом процессе, и такими он считает Вторую мировую войну и эпоху Возрождения с Реформацией и великими географическими открытиями. «Вторая мировая война – это ближайший аналог ХVI века», - утверждает эксперт.

С другой стороны, он отмечает, что в 16 веке, на первый взгляд, все происходило мягче. «Потому что тогда Колумб открыл новый мир. Гагарин полетел уже позже, гораздо позже, и он не открыл новый мир, доступный к колонизации на достигнутом технологическом уровне», - объясняет Стус.

По мнению эксперта, было бы идеально, если бы впервые человек полетел в космос через 400 лет после открытия Америки. Тогда, объясняет он, история бы полностью повторилась и человечество бы получило новый мир, который можно колонизировать, уже в начале 1990-х годов. «Да, было бы все мягче в военном плане, потому что все желающие могли поехать, и ресурсное изобилие. И все желающие могли ехать и осваивать новый мир справедливого общества в новом мире», - заключает аналитик.

Как сообщала Politeka, Стус рассказал, что накануне Первой мировой самым популярным стилем музыки был марш.

Также Politeka писала о том, что Курбан рассказал о концепции гибридной войны.