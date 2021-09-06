Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в программе «Акценты» с Татьяной Резвин объяснил, почему украинская молодежь едет учиться за границу.

«Когда-то по заказу нашей Ассоциации мы провели социологическое исследование. Вопрос звучал следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы ваши дети или внуки учились за границей?». 80% людей ответили, что да, они бы хотели, чтобы их дети или внуки учились за рубежом. Среди тех, кто ищет работу за рубежом, таких желающих было 88%», - говорит эксперт.

По его словам, это не связано с тем, что за границей система образования лучше, чем в Украине.

«Это связано с тем, что люди не видят своего будущего и будущего своих детей в Украине», - констатирует Воскобойник.

Он отметил, что больше всего украинских студентов учатся в Польше – около 70 тыс.

«Это попытка сделать все, чтобы дети, получив там дипломы, там и остались. По опросам среди студентов, около 80% заявляют о том, что они никогда не вернутся в Украину. А если и вернутся, то только посмотреть на своих родственников для того, чтобы снова уехать и остаться там. Потому что, самое главное, срок обучения – 3-5 лет. За это время можно выучить местный язык, за это время можно социализироваться, за это время можно понять, как живет общество, и уже понять, где вы будете работать. Тем более, что после того, как вы получаете диплом, вам дается примерно полгода-год на то, чтобы отыскать работу и остаться уже там на постоянное место пребывания», - резюмировал эксперт.

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