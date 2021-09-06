Украинский философ Сергей Дацюк в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» объяснил, что означает попасть в историю.

«Что такое попасть в историю? Это значит предъявить уникальность пространства: иное, новое, для согласования его с другими пространствами. Вот это и есть попадание в историю. И отсутствие открытия таких содержательных пространств, отсутствие работ со временем будет означать, что ты не находишься в истории или выпал из истории», - объясняет он.

Ученый предлагает пристально посмотреть на Украину времен Киевской Руси.

«Изначально путь из Варяг в Греки был север – юг. Россия принимает, как двигались монголо-татары, это восток – запад. Это принципиально разные вектора. Когда происходит разрушение рынков сбыта здесь, в Восточной Европе, перестает быть интересен этот маршрут. А значит, необходимо было включить мышление, представить себе видение другого, иных пространств, отвоевать их и войти в историю», - рассказывает Дацюк.

Но мы включаемся в принципиально иную схему.

«Мы включаемся в схему подчинения чужому мышлению, чужому геополитическому влиянию. За счет этого включаемся в иные пространства. Только за счет геополитического подчинения. Великое княжество Литовское – это же была такая попытка включения. Любой мог выиграть эту конкуренцию, но выиграли поляки. В жестком противостоянии мы вынуждены были разругаться с поляками, и после этого – руина», - говорит он.

Как сообщала Politeka, Чеповой посоветовал украинцам воспользоваться помощью для дальнейших трансформаций Украины.

Также Politeka сообщала, что Рябчук надеется: У кого-то должны быть амбиции войти в историю как Жорж Вашингтон.