В новом выпуске программы «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним основатель школы Владимир Спиваковский рассказал, чего не хватает украинской школе, исходя из основы, которая сейчас существует.

«Любая школа во всем мире сегодня архаична, перечень предметов, которые изучают школьники, такой же, который я изучал очень много лет назад и мои деды, и прадеды, то есть это то, что пришло из средних веков. Это вопрос не только украинской школы, а набор предметов и расписание в школе должны быть классическими только на 50%. А остальные 50% должно быть все новое - это и виртуальное мышление, дополненная реальность, сингулярность, интернет вещей, новая энергетика, криптовалюты и искусственный интеллект», - рассказал он.

Спиваковский сказал, что всеми этими вещами на сегодняшний день живут наши дети, на этом зиждется мир, но они не видят этого в школе. Более того, классические знания, которые сейчас являются основой, считает он, их можно сжать до такой степени, чтобы дети успевали их изучить в глубокой степени и закрепить с помощью изучения этих новых предметов. На сегодняшний день самая передовая система образования по результатам, подчеркнул он, и первые пять мест в мире занимают азиатские страны. Но эта система очень жесткая, подтвердил он, и она связана с тем, что там чуть ли не принудительная система обучения, дети очень много занимаются и никакого отдыха у них нет.

«В каждой стране есть своя цель реформирования образования, например, в Америке - это чтобы она была процветающей страной во всех направлениях, в Англии - это чтобы люди со всего мира приезжали и получали у них дорогостоящее образование. В Сингапуре - это цель поднять ВВП на душу населения, в Финляндии - это быть лучшей системой образования в мире. В Польше цель реформирования образования - это выровняться со странами ЕС. А в Украине цель реформирования системы образования - это чтобы дети могли сдать ЗНО. Вот и представьте уровень амбиций каждой страны», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Николаенко, чтобы были учителя, должны быть условия для них.

Также ранее для Politeka Бебешко заявлял, что образование деградировало.