Можно ли быть успешным неисторическим народом, и нужно ли украинцам вхождение в историю? Об этом размышляет украинский философ Сергей Дацюк в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы»

«Тогда надо оформить успешность некоторых других критериев. Есть исторические народы, которые постоянно предъявляют иные пространства, работают со временем и втягивают в свои пространства. Есть народы, которые однажды это сделали и больше не пытаются это сделать. Ну, какая-нибудь Швеция там или Голландия. Когда-то же это были вполне себе империи, которые позволяли себе удерживать на себе внимание всей Европы. Но они выпали из истории, и они прекрасно себя чувствуют», - отмечает он.

Им не нужно возвращаться в историю, и они могут себе это позволить.

«Но мы как страна фронтира, где постоянно сходятся влияния разных сил и разных порядков, можем быть либо исторической общностью, либо подчиниться кому-то, - продолжает философ. – Возникает вопрос: а нужно ли нам возвращаться в историю? В этой попытке считать себя от Киевской Руси я слышу робкую, неосмысленную попытку вернуться в историю. Алексей Арестович четко говорит: вернуть достоинство, вернуть справедливость, выступить так, чтобы надстроиться над Кремлем и воспроизвести единство внутри страны».

Если мы возвращаемся в историю, надо вернуть, как минимум, работу с тремя временами, продолжает он. Если мы хотим хоть где-то предъявить иное пространство, то давайте подумаем: мы сможем в сельском хозяйстве переплюнуть тех же голландцев или американцев?

«Я не вижу такой возможности. Мы сможем в философии переплюнуть немцев, стартонуть и пойти? Сможем ли мы в музыке переплюнуть Австрию того времени, а ныне Европу и Штаты? Большой вопрос! Не говоря уже о сферах традиционно индустриальных», - резюмирует Дацюк.

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