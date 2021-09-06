В программе Петра Охотина Tiger news общественный деятель Виктор Андрусив рассказал подробнее о модернизации.

Гость программы объясняет суть и принцип работы модернизации на примере Турции. В частности, он комментирует решение президента Ататюрка перевести турецкий язык с арабского на латинский алфавит.

Этот разрыв, подчеркивает Андрусив, состоялся довольно резко. «Но тем не менее Ататюрк не отрывался от турецкой истории. То есть это было продолжение величия Османской империи и все остальное. Хотя он ее в символизме как раз рубил», - объясняет он.

По словам эксперта, в процессе модернизации нельзя опираться на предыдущий опыт - историю и символы. «Модернизация – это как раз очень резкий разрыв с тем, что есть. То есть это резкое создание нового, и тогда прикручивание и привязка его к тому, что было», - говорит Андрусив. И новые символы, подчеркивает он, должны конкурировать со старыми и превзойти их. Также эксперт добавляет, что навязыванию новых символов должен предшествовать разрыв со старыми.

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