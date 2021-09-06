Каких последствий следует ждать Украине от запуска рынка земли? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт судья Конституционного суда Украины в отставке Виктор Шишкин.

«Если у кого-то текут слюнки при мысли о том, как он прикупит земли, то в этом ничего страшного нет. Сложности начнутся тогда, когда люди станут брать кредиты под залог своей земли. А теперь это разрешено. Этой весной в закон были добавлены поправки, которые позволяют отдавать землю в залог любому банку. А можно ли назвать в нашей стране хоть один банк с чисто украинским капиталом? Разве что Национальный банк, но он кредиты не выдаёт. Следовательно землю смогут получить иностранцы. Ведь в нашей стране есть банки с участием иностранного капитала – а есть и чисто иностранные, которые тоже смогут брать земельные участки в залог. Это способ отчуждения украинской земли от украинцев», - считает судья.

Кроме того, он прокомментировал перспективы конституционного кризиса в нашей стране.

«Конституционный кризис будет и дальше нарастать – это обусловлено неуважением к нашей Конституции. Если государство не уважает собственную Конституцию, то и его никто не будет уважать – ни внутри, ни вовне», - говорит Виктор Шишкин.

Как сообщает Politeka, ранее экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз призвал украинцев продавать землю государству с тем, чтобы оно сдавало её в аренду.

Также Politeka сообщает, что историк Сергей Корновенко рассказал о тех угрозах, которые таит в себе рынок земли.



