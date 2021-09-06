Звездная украинская блондинка Леся Никитюк покорила поклонников очередным стильным нарядом. Сочетание ультракоротких мини-шортов и высоких сапог сыграло в пользу шоувумен и помогло ей подчеркнуть длинные ноги и осиную талию.

Как пишет Hyser, также Леся Никитюк выбрала топ абстрактной расцветки и поверх него надела удлиненный кожаный пиджак. Свой look телеведущая дополнила солнцезащитными очками. Максимальной эффектности кадрам придало то, что она позировала на фоне городского пейзажа и мокрых улиц.

В комментариях к фотопубликации гости Instagram-аккаунта знаменитости были щедры на комплименты. В том числе, не обошлось и без обсуждений ее фигуры. Более того, некоторые фолловеры проявили знание биографии и спортивного прошлого Леси Никитюк:

К слову, телезвезда действительно около 10 лет профессионально занималась плаванием и у нее звание мастера спорта.

Что касается работы над собой, то в микроблоге Леси Никитюк есть немало фото и видеодоказательств того, что она регулярно занимается спортом и посещает тренажерный зал.

Время от времени в ее адрес "прилетают" критические замечания от хейтеров, но за время работы в шоу-бизе артистка научилась спокойно реагировать на злопыхательские антикомплименты.