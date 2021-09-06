Насколько Украина готова к новой вспышке коронавируса? Об этом в программе «My.ua» рассказывает врач-инфекционист Сергей Кравченко.

«Украина не учла собственный опыт прошлой вспышки пандемии. Власть даже не обратила внимание вот на что: эпидемиологи внимательно отслеживают то, что происходит по периметру нашего государства, в том числе в России. Они сигнализировали Министерству здравоохранения о том, что, например, для лечения пациентов со штаммом «Дельта» нужен совершенно другой поток кислорода. Прежде для этого требовалась инвазивная кислородная поддержка десять литров в минуту, а при тяжёлой форме «Дельты» – от 40 до 60 литров. Но у нас нет концентраторов для этого – те, которые были закуплены в прошлом году, дают поток десять литров в минуту. В то время кустарным способом прокладывали кислородные магистрали без технической документации – некоторые даже взорвались или сгорели», - рассказывает эксперт.

По его словам, теперь возникает вопрос, смогут ли эти магистрали выдать столько кислорода, сколько потребуется.

«Кузин и Ляшко очень надеялись на массовую вакцинопрофилактику. Но нужно учитывать, что штамм «дельта» сильно повлиял на эффективность вакцин. Поэтому я думаю, что осенне-зимний период будет у нас довольно сложным», - резюмирует Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал эпидемиологические последствия праздничных торжеств в День Независимости.

Также Politeka сообщала, что Кравченко дал приблизительный прогноз сроков спада пандемии.