Какие факты история войны замалчивает? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал аналитик-прогнозист, консультант по стратегиям Владимир Стус.

«Никакого геноцида индейцев не было! На каждого индейца, погибшего от рук белого, приходилось более десятка, которые погибли от болезней, завезенных белыми. И наоборот. Посмотрите на огромный резкий всплеск сифилиса, который был привезен из Америки. Кстати, почему вошли в моду парики. Потому что люди поголовно болели сифилисом, и парики носили, чтобы закрыть лысины и проплешины, вызванные заболеванием», - отмечает он.

А мог быть и обратный процесс, предполагает аналитик.

«У них был бы иммунитет к оспе, а у нас нет. И тогда бы тут вымерло 90 процентов населения. Жертвы войн известны, на них обращают внимание. А жертвы эпидемий неизвестны. Например, в США количество умерших от ковида почти в два раза больше, чем боевые потери во Второй мировой войне», - информирует Стус.

Это фактор внешних условий. А как это работало на конкретном уровне?

«Коммунизм – это способ концентрации по социальному признаку. Все ускоряется, возникает иллюзия, что мы можем все, включая бессмертие. Каждый раз ставится задача достижения бессмертия», - продолжает аналитик.

Ведущий подмечает, что классики марксизма-ленинизма всегда делали упор на класс.

«Это потом. А изначально предполагалось, что это будет крестьянский социализм. Потом закончилась Первая мировая война, и вся эта технология автомобильного танкостроения пошла в тракторостроение. В течение трех лет произошло насыщение мирового рынка новой продукцией – тракторами. Если раньше количество обрабатываемых площадей определялось количеством людей, то тут человек перестал быть ограничивающим фактором. Исчезла потребность в людях», - делает вывод он.

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