Сегодня, 6 сентября, на Facebook-странице Илье Пустовгара появилось сообщение и видеообращение, в котором патриот из Черниговщины рассказал о том, что сейчас происходит в его жизни, а именно: манипуляции, угрозы и преследования со стороны так называемых «спецслужб», передает from-ua.

Илья обращается к украинскому народу с предостережением относительно обнаружения собственной гражданской позиции, ведь, по его мнению, бывший Президент Порошенко не понимает понятия демократии и использует «спецслужбы» для борьбы с теми, кто выступает против него. А также просит защиты для себя и своих близких у правоохранительных органов.

Напомним, 24 августа, во время торжеств по случаю празднования 30-й годовщины Независимости, Илья Пустовгар швырнул зеленкой у Петра Порошенко.