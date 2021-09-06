Эксперт по пенсионным системам Александр Ткач поразмыслил в программе «Акценты» над тем, какой будет накопительная система пенсии в Украине

По словам гостя программы, на накопительную пенсию придется отчислять 12%, чтобы она функционировала эффективно, а при 8-10% она будет приемлемой. «Если на накопительную пенсию идут по два процента взносов от работника и от работодателя – это очень мало», - подчеркивает он. Кроме этого, добавляет Ткач, цифру придется делить еще на 2.

По мнению эксперта, власти могут привлечь население использовать эту пенсионную систему. «Сомневаюсь, чтобы украинское правительство – не только нынешнее, а вообще любое – решилось ломать людей через колено и силой навязывать такую систему», - рассуждает он и добавляет, что это было бы рискованно.

Кроме этого, Ткач предполагает и возможность введения другой системы, например, если 4% будут платить и работник, и работодатель, и государство. К тому же, говорит он, в случае утверждения пенсионного взноса в законодательстве наниматель уже не сможет отказаться.

Также гость программы рассказывает о пенсионной системе в Исландии: «Там работодатель платит два процента, а работник может ничего не платить. Но если он тоже внесёт свои два процента, то столько же доплатит и государство». В общем эксперт советует рассмотреть варианты, которые используют на Западе, и воспользоваться этим опытом.

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