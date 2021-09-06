Специалисты Офиса ГЭИ в Кривом Роге в ходе мероприятия контроля выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства на Чао «Северный ГОК», который является крупнейшим творителями отходов в Украине.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится в официальном Telegram-канале ведомства, пишет "Знай".

"Специалисты офиса ГЭИ в Кривом Роге в ходе мероприятия контроля выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства, а именно:

Нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

Несоблюдение требований разрешения на выбросы. По результатам инструментально - лабораторного контроля зафиксировано превышение объемов выбросов загрязняющих веществ, установленных разрешением.

Несоблюдение режима работы гидротехнических сооружений хвостохранилища и не приняты достаточные меры по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду. Так, сейчас фактическая отметка воды и хвостов в аварийных емкостях свидетельствует о критическом уровне ее заполнения.

Установлен факт совместного хранения отходов различного морфологического состава. Выявлен засор земельного участка отходами лома огнеупоров, древесины, упаковочной тары, отходов теплоизоляции», - детализировал Андрей Малеванный.

Специалисты Госэкоинспекции предоставили предписание по устранению выявленных нарушений, а должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. По отдельным видам нарушений проводятся расчеты убытков.