Специалисты Офиса ГЭИ в Кривом Роге в ходе мероприятия контроля выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства на Чао «Северный ГОК», который является крупнейшим творителями отходов в Украине.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится в официальном Telegram-канале ведомства, пишет "Знай".
"Специалисты офиса ГЭИ в Кривом Роге в ходе мероприятия контроля выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства, а именно:
Нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
Несоблюдение требований разрешения на выбросы. По результатам инструментально - лабораторного контроля зафиксировано превышение объемов выбросов загрязняющих веществ, установленных разрешением.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Кравчука после сложной операции и месяца в реанимации вывезли из Украины: что известно
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил покинуть Украину, кадры сборов: "Здесь все мои вещи"
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
Несоблюдение режима работы гидротехнических сооружений хвостохранилища и не приняты достаточные меры по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду. Так, сейчас фактическая отметка воды и хвостов в аварийных емкостях свидетельствует о критическом уровне ее заполнения.
Установлен факт совместного хранения отходов различного морфологического состава. Выявлен засор земельного участка отходами лома огнеупоров, древесины, упаковочной тары, отходов теплоизоляции», - детализировал Андрей Малеванный.
Специалисты Госэкоинспекции предоставили предписание по устранению выявленных нарушений, а должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. По отдельным видам нарушений проводятся расчеты убытков.