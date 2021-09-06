Политолог-международник Максим Яли в программе «Контрольный удар» рассказал, почему на встрече Байдена и Зеленского не было озвучено терминов вступления Украины в НАТО, а также назвал позитивные моменты визита в Вашингтон

Политолог напомнил заочный вопрос Зеленского Байдену о том, когда мы станем членами НАТО, когда он заявил, что США и Украина уже много говорили о месте и роли нашей страны в этом Альянсе. Тогда президент Украины сказал, что ему сложно сказать, каким будет наш путь вступления в НАТО.

«Рекомендую президенту ознакомиться с Программой действий с блоком между Украиной и НАТО, подписанной в июне. Там все расписано. Если кратко, то в течение ближайших пяти лет даже ПДЧ нам не светит», - отметил Яли.

Кроме того, он проанализировал положительные моменты: по итогам встречи президентов стороны договорились активизировать Комиссию стратегического партнерства, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

«В обнародованном совместном заявлении относительно будущего стратегического партнерства Украины и США отмечено, что на заседании Комиссии осенью в Вашингтоне министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США утвердят новую Хартию, отражающую повышенный статус партнерства. Но, опять же, здесь еще много работы впереди», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, Майнина заявила, что Соединенные Штаты, как правило, дают нам больше всех поддержки.

Также Politeka писала, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.