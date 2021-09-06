Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что в Соединенных Штатах Америки никто не протестует из-за смерти 13 военных в Афганистане.
“Я 17 лет прослужил. Я был в боях, я убивал людей. Я был ранен, я потерял… Если бы я провалил операцию, я бы за нее был в ответе. И меня бы уволили, меня бы разжаловали, мне бы что-то сделали. Кто провалил эту операцию, кто в ответе за это? За наших солдат, за наших граждан, которые сейчас там гибнут. За этих 13 солдат, которые погибли. Его, конечно, уволили. Вот, он ответил за это”, - сказал Гари Табах.
Он отметил, что если люди не будут протестовать против несправедливости, и журналисты не будут нести журналистскую ответственность, то и в Украине может быть такая же ситуация, как и в США.
“Тяжелые времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Наверное, в мире опять всевышний решил, что мы слабые, и мы не встаем. Вы не видите, чтобы кто-то протестовал. Жгли улицы, как BLM это делало, потому что убили одного чернокожего… Ничего этого мы не видим, хотя погибло 13 наших солдат. Морпехов”, - добавил Табах.
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