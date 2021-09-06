Где Украина могла бы взять идеологию для развития? Проблему в программе «Tiger news» рассматривает общественный деятель Виктор Андрусив.

«Корень всех нынешних бед Украины – отсутствие идеологии. А идеология формируется в обществе, её не привозят из-за границы и не спускают сверху. Разумеется, в первую очередь она создаётся политической элитой, потому что это передовые люди. И элита же её распространяет. На Западе политик информирует людей о своей позиции, он предлагает сделать качественно новые шаги, а не просто, например, увеличить пенсию. Так и формируется идеология. Там люди думают о будущем страны, о том, чтобы она была конкурентоспособной, и о том, чтобы их дети жили в экологически чистых условиях. А у нас все смотрят только на социологию. Политики видят, что граждан волнует тема тарифов – и все говорят о тарифах. Но так не формируется идеология, здесь нет лидерского начала», - считает он.

По его мнению, такой подход порождает боязнь ошибок – и, как следствие, боязнь новых решений

«В Украине нет великих амбиций, нет стремления создать нечто такое, что поразило бы весь мир. При этом Украина должна конкурировать со всеми. Например, у нас кризис рабочей силы, но при нашей маленькой экономике её много и не нужно. Однако как только мы станем расти хотя бы на пять процентов, такой кризис ударит по нам уже на следующий год. Понадобятся молдаване, венгры, румыны – кто угодно, лишь бы они работали. Своей рабочей силы нет», - отмечает Виктор Андрусив.

Как сообщает Politeka, ранее он дал украинцам рекомендацию по преодолению комплекса неполноценности.

Также Politeka сообщала, что Андрусив предложил способ позиционирования Украины в мире.



