Политолог-международник Максим Яли в программе «Контрольный удар» подвел итоги встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне. По его мнению, Байден выиграл время и дал Зеленскому много «домашней работы».

«Наиболее красноречивыми являются комментарии самого Зеленского относительно встречи», - считает Яли.

Он напомнил цитату Зеленского о том, что он не знает, возникла ли «химия», но то, что вместо часа встреча происходила 2 часа, свидетельствует о заинтересованности в диалоге обеих сторон. Также, по словам украинского президента, встреча прошла в нормальной, продуктивной атмосфере, но не постоянно солнечной. Политолог отметил, что Зеленский назвал диалог с Байденом «мужским разговором».

«Условно говоря, во время встречи с Зеленским президент США «нарезал» ему старые-новые задания по реформам судебной системы, борьбе с коррупцией и олигархами. Поторопил с завершением земельной реформы. При этом похвалил за уже принятые Верховной Радой законы по рынку земли, которые открывают доступ американским ТНК к покупке украинской земли. Наверняка пожурил за слишком резкие выпады в свой адрес по Северному потоку-2 и НАТО», - говорит Яли.

По мнению политолога, все остальное – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Он отметил, что позитивные сигналы и традиционные заверения в поддержке территориальной целостности и суверенитета прозвучали ещё до встречи за закрытыми дверями.

«Что касается подписанных соглашений, в частности рамочного договора между министрами обороны США и Украины, то он ни к чему не обязывает американскую сторону, а лишь являются основой для дальнейшего наполнения по итогам многочисленных встреч и заседаний. Иными словами, никакой конкретики и впереди еще много работы. Байден выиграл время, которое ему столь необходимо сейчас, а дальше видно будет», - заявил Яли.

По мнению политолога, для Зеленского же важно, что эти меморандумы можно представить для украинских СМИ в качестве победы, а также говорить о переходе на новый уровень сотрудничества двух стран. Но, отмечает Яли, будут ли эти соглашения о намерениях доведены до конкретики, зависит уже от самого Зеленского и его команды.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Мирослава Майнина заявила, что сотрудничество Украины и США не может регулироваться каким-то одним документом.

Также ранее для Politeka Кулик рассказывал против кого США вводят санкции из-за "Северного потока-2".



