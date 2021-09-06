У компанії «Нова Слобідка» запевнили, будують не тільки багатоповерхівки, а цілу інфраструктуру. Про це розповів власник девелоперської компанії «Нова Слобідка» Олександр Стельмащук у інтерв’ю інтернет-виданню “Фокус”.

“Ми зводимо не просто будинки. Ми створюємо простори від людей і для людей. Простіше кажучи, плануючи новий об’єкт, ми ставимо себе на місце його майбутніх мешканців і задаємо собі низку питань: Як я буду добиратися додому? Де я паркуватиму автомобіль? Де будуть вчитися мої діти? Як моя родина буде проводити дозвілля? Де ми будемо займатися спортом? Далі, ми робимо все необхідне, щоб жодне з цих питань не залишилося без відповіді. Тобто в самий проєкт житлового комплексу закладаємо також створення усіх необхідних об’єктів соціальної інфраструктури, доброустрій навколишньої території тощо”, - запевнив він.

На думку забудовника, кожен проєкт повинен замислюватись і створюватись як визначний.

“Якщо говорити про конкретні приклади, то я можу згадати проєкт, над яким ми зараз працюємо на вулиці Микільсько-Слобідський, 7-9. Ми будуємо не тільки багатоповерхівки, а цілу інфраструктуру: дитячий садочок, басейн, паркінг, якими зможе користуватися вся громада Микільської Слобідки. В ньому враховані питання безпеки, енергоефективності та екології. Щобільше, ми хочемо забезпечити не лише комфортні умови для життя на території самого житлового комплексу, але й розвиток і доброустрій прилеглих територій: парку, пляжу, інших об’єктів”, - пояснив Стельмащук.

Власник «Нової Слобідки» наголосив, що загалом вони готові інвестувати 50 млн гривень на ці потреби.

“Зараз ТОВ «Нова Слобідка» звернулася до місцевої громади з пропозицією спільно визначити пріоритетні напрями та об’єкти, на які необхідно спрямувати фінансування. Ми чудово розуміємо, що місцеві мешканці краще за будь-кого розуміють, що саме потрібно мікрорайону. Після завершення консультацій і обговорень ми укладемо меморандум з громадою, в якому будуть детально розписані та закріплені всі об’єкти, на які виділятимуться гроші”, - резюмував Олександр Стельмащук.