Что для Украины означает встреча президентов Зеленского и Байдена в Вашингтоне? На этот вопрос ответил политический эксперт Олег Постернак в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.
Как отмечает политолог, по поводу встречи президентов Украины и США было много ожиданий. «С одной стороны, безусловно есть прогрессивные вещи, которые закрепляют стратегические отношения между Украиной и США», - утверждает он.
Также Постернак убежден, что визит президента Украины был выгоден и для самих Соединенных Штатов. В частности, рассуждает он, так американцы осторожно перевели тему «Северного потока-2» и перекрыли волну после событий в Афганистане.
По мнению гостя программы, сам Зеленский этим визитом хотел подчеркнуть динамику развития американо-украинских отношений для России и Европы, а также установить порядок и будущих таких встреч. «Предполагается, что отношения будут наполнены разными интересными проектами, в том числе и в сфере энергетики», - отмечает Постернак.
Также эксперт подробнее комментирует результаты визита президента Украины в Вашингтон. В частности, он рассказывает о запланированном на осень согласовании Хартии о стратегическом сотрудничестве и вообще начале диалога по поводу энергетики и климата.
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В общем, говорит Постернак, можно сделать следующий вывод об этом визите: «С одной стороны кажется, что что-то было сделано, а с другой стороны, люди могут спросить, что сделано конкретного?».
Как сообщала Politeka, Постернак рассказал о возможных альтернативах НАТО для Украины.
Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, почему США предоставили Украине такое эффектное финансирование.