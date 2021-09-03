Что для Украины означает встреча президентов Зеленского и Байдена в Вашингтоне? На этот вопрос ответил политический эксперт Олег Постернак в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

Как отмечает политолог, по поводу встречи президентов Украины и США было много ожиданий. «С одной стороны, безусловно есть прогрессивные вещи, которые закрепляют стратегические отношения между Украиной и США», - утверждает он.

Также Постернак убежден, что визит президента Украины был выгоден и для самих Соединенных Штатов. В частности, рассуждает он, так американцы осторожно перевели тему «Северного потока-2» и перекрыли волну после событий в Афганистане.

По мнению гостя программы, сам Зеленский этим визитом хотел подчеркнуть динамику развития американо-украинских отношений для России и Европы, а также установить порядок и будущих таких встреч. «Предполагается, что отношения будут наполнены разными интересными проектами, в том числе и в сфере энергетики», - отмечает Постернак.

Также эксперт подробнее комментирует результаты визита президента Украины в Вашингтон. В частности, он рассказывает о запланированном на осень согласовании Хартии о стратегическом сотрудничестве и вообще начале диалога по поводу энергетики и климата.

В общем, говорит Постернак, можно сделать следующий вывод об этом визите: «С одной стороны кажется, что что-то было сделано, а с другой стороны, люди могут спросить, что сделано конкретного?».

Как сообщала Politeka, Постернак рассказал о возможных альтернативах НАТО для Украины.

Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, почему США предоставили Украине такое эффектное финансирование.



