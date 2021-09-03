Эксперт рынка труда и карьерный консультант Татьяна Пашкина на канале My.ua рассказала, зачем нужно получать высшее образование в 21 веке, когда все более популярными и востребованными стают профессии, которые не изучаются на академическом уровне в университетах.

«На самом деле я как старый добрый «олдскул» все-таки ратую за получение высшего образования хотя бы в бакалаврской форме», - заявила Пашкина.

По ее словам, наше высшее образование действительно академическое, и оно отродясь не было практическим. Но, объясняет Пашкина, даже наши мамы и бабушки, приходя с института молодым специалистом, все равно получали некий курс молодого бойца уже на предприятии, где адаптировали свои теоретические знания к тем реалиям, где им предстояло жить. Потом, отмечает эксперт, мир ускорился и отставание увеличилось.

«Для меня высшее образования – это немножко про способ мышления, про стратегический подход и возможность научиться оперировать большими массивами данных, их воспринимать, с ними работать. И работать с теми дисциплинами, которые потом будут практическими», - объяснила Пашкина.

Она отметила, что, например, высшая математика никому не нужна в гастрономе или на рынке, но без элементарных расчетов, правил, базовых знаний в математике и физике не получится даже ровно повесить полочку.

«Поэтому я говорю о том, что все-таки базовые бакалаврские навыки получить следует», - заявила Пашкина.

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