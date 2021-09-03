В новом выпуске программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко политический эксперт Олег Постернак рассказал о возможных альтернативах НАТО для Украины.

«США не готова взять на себя обязанность главного лоцмана Украины в НАТО. И это положительный факт, потому что это означает, что сейчас консенсуса внутри стран НАТО нет. А против вступления Украины в НАТО выступают Германия и Франция, ключевые страны, определяющие европейский вектор натовских раскладов. Это значит то, что пока не будет происходить дополнительного напряжения между Украиной и Россией, а это означает, что дополнительная лазейка для неких вероятных компромиссов остается», - подчеркнул он.

Постернак сказал, что если Украина вступит немедленно в НАТО, то однозначно реакция России последует, потому что Кремль четко сказал, что после этого будут предприняты контрмеры. С другой стороны, считает он, мы не можем постоянно бояться и остерегаться РФ, желая вступить в НАТО. Все должны понимать, что НАТО прекрасная инициатива и спасательный круг, уверен он, но в ближайшие 7-10 лет для нас не реальна.

«Поэтому Украине надо начинать искать альтернативы. Почему бы Украине не начать диалог о выстраивании военной коалиции малых стран? Кто является главным конкурентом и врагом России - это Прибалтика, Польша, Великобритания и возможно Румыния. Конкурентом является Турция, которая очень часто занимает проукраинскую позицию. Поэтому надо брать этот пояс и создавать малое НАТО, но уже на других более современных паритетных условиях», - резюмировал он.

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