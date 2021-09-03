В новой программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин финансовый эксперт Михаил Стрельников рассказал, могут ли банки списывать деньги со счетов должников, не предупреждая их об этом.

«Банки не списывают долги самостоятельно, а только по постановлениям государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Это может произойти без ведома должника, потому что если у государственного исполнителя стоит обязанность предупредить должника в начале исполнительного производства, то частные исполнители могут открыть производство и о нем не уведомить должника», - подтвердил он.

Стрельников рассказал, что частные исполнители могут принять исполнительную надпись нотариуса, которая не просто незаконно вынесена, а сделана не по кредитному договору, а по договору о расчетно-кассовом обслуживании, что является нарушением. На сегодняшний день Министерство юстиции, которое должно следить за работой частных исполнителей и нотариусов делает вид, что ничего не видит и не слышит.

«Банк вас предупредит о том, что он списал эту сумму, а дальше, если она была списана незаконно, вам придется общаться с судом. Сначала идти к исполнителю выяснять на основании чего он списал эту сумму, а потом идти в суд и отбивать ее. Поэтому все пути ведут в суд, и чтобы этого избежать всем гражданам лучше периодически, хотя бы раз в две-три недели заходить в единый реестр должников и проверять, не появилась ли там ваша фамилия», - подчеркнул он.

Напоминаем, Politeka сообщала, со слов Павловского,что по закону теперь у власти и исполнительной службы есть все основания приходить арестовывать, а потом продавать за долги ваше имущество.

Также ранее, для Politeka Бабенко рассказывал, какие последствия внесения лица в Реестр должников.