Украина не прекращает торговать с государствами, с которыми имеет политические конфликты. Эту международную политику Украины прокомментировал политолог Андрей Багинский в программе «Суть событий».

Прежде всего эксперт комментирует отношения Украины с ближайшими государствами. «У нас сейчас сложные отношения с РФ и Беларусью, но в то же время у нас сохраняется товарооборот и это лидирующие позиции по нашему торговому эмбарго», - отмечает он. Также Багинский добавляет, что Беларусь экспортирует Украине нефтепродукты и подписывает с ней соглашения по электроэнергии, но государства находятся в определенной конфронтации.

В целом он называет такую ​​политику нечестной: власть говорит о плохих отношениях с государством, но продолжает сотрудничать в сфере торговли. «Политика должна быть понятной и проукраинской», - подчеркивает Багинский и добавляет, что на первое место нужно ставить собственные национальные интересы.

Попутно политолог комментирует отношения Украины с США и Европой: коллективный Запад оказывает давление, но это соответствует его интересам. «Европа достраивает Северный поток-2, договорившись с США и решает в первую очередь свои энергетические проблемы», - отмечает он. Багинский также добавляет, что так Европа перестраховывается по поводу ресурсов.

Как сообщала Politeka, Бронжуков заявил, что залог успешного будущего Украины - это развитие политической культуры.

Также Politeka писала о том, что Багинский рассказал о тарифных перспективах.