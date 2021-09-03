В программе «Акценты» с Татьяной Резвин советник министра цифровой трансформации Яника Мерило объяснила, как Украина может развивать свои стартапы, воспользовавшись опытом Эстонии.

По словам гости программы, нужно создавать свою экосистему, а это включает в себя много компонентов и с первого шага все сразу не удастся. «Эстония в 2004 году, когда получился “Skype”, он получился полу случайно, стала думать, что надо сделать, чтобы было много историй успеха...», - рассказывает Мерило.

В частности, говорит она, Украине нужно больше бизнес-ангелов. «Это бизнесмены, которые уже имеют сами какую-то историю успеха», - объясняет специалист. Она добавляет, что такие люди уже имеют успешные бизнесы в сфере ИТ, а потому могут рискнуть вложить средства в молодые команды, в их стартапы. Так, подчеркивает гостя программы, Эстонии удалось обеспечить условия для появления и поддержки стартапов. «В Эстонии примерно 100 ангелов. Сто сделок в год. В Украине может десятки», - замечает она.

По мнению Мерило, развитию бизнеса также поспособствует поддержка экспорта, ведь тогда можно будет заниматься своим продуктом.

Также эксперт рассказывает о методе соинвестирования: «Бизнесмен дает половину денег, государство вторую половину. И вместе им комфортней и меньше рисков...». Но в Украине, говорит она, есть другие проблемы, в частности молодежь даже в школе не понимает перспектив ИТ или предпринимательства. Следовательно, говорит эксперт, нужно ввести соответствующие программы, например, «ROBÓTICA» и проводить конкурсы по предпринимательству.

Итак, Мерило заключает, что эти изменения помогли Эстонии развить стартапы, но этот процесс длился долго - 10 лет. Она считает, что Украина вполне может воспользоваться этим опытом.

Как сообщала Politeka, Мерил рассказала, чем Украина может быть привлекательной для инвесторов.

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