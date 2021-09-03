В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, появиться ли человек, который сможет разрубить донбасский Гордиев узел.

«Я думаю, что такой человек, который разрубит донбасский Гордиев узел, будет, а будет ли это теперешний президент Владимир Александрович Зеленский или следующий президент Украины, его приемник, пока сказать тяжело. Но в любом случае ситуация на Донбассе не будет стагнировать долго, потому что начинается глобальный процесс схлопывания региональных конфликтов», - акцентировал он.

Бизяев считает, что Афганистан – это один из самых ярких примеров этого процесса и еще до конца этого политического цикла мы получим результат по Донбассу, просто не ясно какой. Поэтому непонятно, разрубить Гордиев узел - это отрубить Донбасс от Украины, это встать на путь реинтеграции Донбасса или заморозить ситуацию, сообщил он, и в каждом из перечисленных вариантов есть свои плюсы и минусы.

«Каждый из перечисленных вариантов является рабочим, но, с моей субъективной точки зрения, в случае с Донбассом все закончится реинтеграцией. Хотя я понимаю, что то, что я сейчас говорю, режет ухо многим и очень многие считают, что там уже вариантов нет», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, я рассматриваю изначальные Минские соглашения как Гордиев узел, который можно попробовать развязать, а можно разрубить.

Также ранее для Politeka Курбан рассказывал, что кроме нашей проблемы и нашей войны, есть еще глобальные геополитические войны.