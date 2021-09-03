В новом выпуске программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко политический эксперт Олег Постернак рассказал, почему США предоставили Украине такое эффектное финансирование.

«Хочу отметить три финансовых проекта, которые позволят Украине существенно нарастить динамику отношений с Америкой. Первый проект – 60 миллионов долларов военной помощи является частью большого пакета на 400 миллионов. Собственно, это стандартно, Америка периодически открывает линии финансирования в военной сфере и тем самым мы показываем России, что украинско-американские отношения находятся в состоянии полного понимания», - подчеркнул он.

Постернак уверен, что в случае, если будет очередная военная тревога на границах с Украиной и РФ, то Америка будет увеличивать эти финансирования. Второй проект – это меморандум «Эксимбанка», сообщил он, на 3 миллиарда долларов и подразумевается, что это не кредит, а некий финансовый транш.

«И третий момент, если считать, что является в этом визите победой, то именно этот третий момент. А победой является договор с «Энергоатомом» о строительстве пяти энергоблоков на новом оборудовании. Проблема состоит в том, что украинские атомные электростанции, атомные блоки к 2024 году могут сноситься и выйти из строя. А это создает существенную угрозу для украинской энергетики. Поэтому строительство нового энергоблока на Хмельницкой АЭС с американскими инвестициями я бы считал бонусом», - резюмировал он.

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