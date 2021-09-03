Бывший и.о. директора студенческого городка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Юрий Батанов в эксклюзивном интервью для Politeka рассказал, повысят ли стипендии украинским студентам.

Последний раз стипендия повышалась еще в 2017 году, и, очевидно, что ее размер уже не соответствует реалиям и ценам 2021 года. Сегодня украинские студенты получают около 1300 грн стипендии, при этом 40% идет на оплату проживания в общежитии. Оставшихся денег хватит на неделю достойной жизни, подчеркивает Батанов.

В январе этого года он объединил вокруг себя представителей 30 образовательных учреждений и инициировал обращение по повышению стипендий в комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет дал положительный ответ на обращение, и теперь повышение стипендий зависит от правительства. Батанов выразил благодарность нардепу Александру Качуре и председателю профильного комитета Рады Сергею Бабаку, которые помогли ему подать это обращение.

По его мнению, студенты должны получать хотя бы 6-7 тыс. грн стипендии, однако отмечает, что в качестве первого шага хватит 3 тыс. грн, и эта цифра должна постепенно увеличиваться и достичь прожиточного минимума.

«Чтобы у студента не болела голова и он не думал, где ему взять средства на туфли, на тетрадь, на проезд, на продукты... И чтобы он не искал себе подработку ночью, а мог себя полностью посвятить (учебе – ред.) и получать качественное образование», - говорит Батанов.

Он добавил, что многие студенты, которые приехали учиться в крупные города, со временем находят себе работу и переходят на заочное обучение. Некоторые из них даже едут работать за границу и остаются там.

«Это меня побудило к этому шагу, чтобы сохранить потенциал нашей страны – молодежь умную, энергичную. Чтобы она не выезжала и оставалась в стране, потому что это будущее страны. Чтобы она делала изменения в Украине и развивала нашу страну. Молодежь всегда в стране со дня Независимости была двигателем изменений», - сказал общественный деятель и подчеркнул, что все революции в Украине начинали именно студенты.

Батанов уверен, что власть не рассматривала бы вопрос повышения стипендий, если бы не их обращение.

«Почему-то государство забывает о молодежи. Если власть не будет слышать студентов – это вопиющий вопрос. Нужно давать им возможность реализовать себя в нашей стране, а не в соседней», - заявил он.

По словам Батанова, власть прислушалась к его мнению и услышала убеждения студентов, и с 1 января правительство пообещало повысить стипендии. Но он предупредил – если государство не выполнит обещание, то студенты выйдут на протесты.

«Обращаемся к истории – Революция на граните. Мы помним нашу энергичную молодежь, которая готова отстаивать свои интересы, и она будет отстаивать свои интересы. Это уже показывала история Украины не один раз. Правительству нужно задуматься, что никто не будет слушать обещания. Если ты сказал, то держи слово. Я думаю, что как раз премьер-министр – это тот человек, который будет держать свое слово», - отметил общественный деятель.

Батанов признал, что стипендии – не единственная проблема украинских студентов, и обещает не останавливаться после их повышения.

«Мы считаем, это наша победа общая. Но мы останавливаться точно не будем. У нас очень много наработок», - резюмировал он.

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