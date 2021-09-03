Экс-участница группы "Время и стекло" и популярная певица Надя Дорофеева показала фигуру в красном купальнике



Как пишет Hyser, певица Надя Дорофеева любит радовать своих подписчиков откровенными фото и видео. На них она показывает себя с минимальным количеством одежды. Стоит сказать, что певица отлично выглядит и легко может себе это позволить. На этот раз она решила себя продемонстрировать в сдельном купальнике красного цвета. Свой образ певица дополнила массивными кроссовками. Ее волосы были распущены. Она сидела на небольшом выступе на фоне моря, подогнув одну ногу ближе к себе.

"Это фото заряжено на продление лета!!!", - подписала такой летний снимок Надя Дорофеева.

В комментариях пользователи сети пришли в полный восторг от увиденного. Они написали сотни хвалебных комментариев в адрес певицы. Многие отметили, что Надя Дорофеева просто отлично выглядит. Ее фигуре может позавидовать практически любая девушка.

Сама Надя не раз признавалась в том, что она тщательно следит за своим внешним видом. Для нее это очень важно. "Этот купальник тебе очень идёт💔🥵, Смотрю на тебя и радуюсь😊, Шикарный купальник 😍, Больше улыбайся солнешко ☀ , Так впереди бабье лето!...😂😂😂👏, Обожаю ❤ красный! Он круто стимулирует выработку коллагена🙌, Уже скоро закончится лето 🦋 Так круто , особенно недавно кайфовала на твоём концерте ! Надя , как твоё лето 🦋, Ну как можно быть такой очаровательной!?😍", - написали преданные поклонники в комментариях под опубликованным фото.

Отметим, за короткий срок публикация набрала сотни комментариев и тысячи лайков. Поклонники Нади Дорофеевой не скупятся.