В новом выпуске программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко политический эксперт Александр Кочетков рассказал, что вопреки всем ожиданиям Зеленский вернулся из США не с поражением.

«Зеленский приехал из США не с поражением, ожидалось, что он сядет в лужу, но этого не произошло. Ожидалось, что Зеленскому будут навязывать имплементацию Минских соглашений, а это точно бы вызвало протесты в стране и разброд и шатание в Верховной Раде. Но этого не происходит, поэтому этот визит получается успешен еще и денег достаточно много выделили», - сообщил он.

Кочетков считает, что, конечно же, в связи с этим рейтинг Зеленского поднимется, возможно, не на много, но социология в ближайшее время это покажет. При этом надо понимать, подтвердил он, что вся социология у нас относительна и украинцы не склонны доверять разного рода социологическим опросам.

«И самое главное: в нашей власти всегда все сосредоточено так, что бы не произошло, во всем виноват президент, даже если зимой будет холодно, в этом тоже будет виноват Зеленский. И если в любой момент что-то произойдет в стране, то рейтинг Зеленского, даже если он не будет иметь к этому отношения, будет падать стремительнейшим образом. Любое нехорошее событие обвалит его рейтинг, поэтому к этим рейтингам надо относиться очень настороженно», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что отложили не визит, а встречу Байдена с Зеленским.

Также ранее для Politeka Нагирный объяснял, почему встречу Зеленского и Байдена снова перенесли.



