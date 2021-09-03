Почему в мире не знают украинских художников? На эту тему рассуждает галерист и издатель Юрий Комельков в программе Петра Охотина Tiger news.

Гость программы замечает, что украинское визуальное искусство стоит в определенной степени в стороне и отграничено от мирового культурного пространства. Как объясняет Комельков, проблема кроется в законодательстве: «Если действовать по законам, которые существуют, то у нас – как в Советском Союзе, так и теперь в Украине – есть стена, где искусство нельзя перемещать без налогов».

Итак, констатирует он, перемещать произведения искусства в таком случае через Украину невозможно. В частности, говорит галерист, именно по этой причине сюда не привозят громкие проекты, например выставки от Лувра или галереи «Прадо» - они путешествуют по миру, но не по Украине. Он отмечает, что страны-партнеры вынуждены платить налог и при ввозе выставки в Украину, и при вывозе.

В то же время издатель добавляет, что уже несколько созывов парламента рассматривают Закон «О перемещении через государственную границу Украины культурных ценностей». То есть, подчеркивает Комельков, закон уже подготовили, но на рассмотрении он где-то в конце.

Тем не менее, галерист отмечает, что в принятии этого закона заинтересованы многие. «Это важно всем – и стране в целом, и каждому конкретному художнику», - говорит он.

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