В новой программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин финансовый эксперт Михаил Стрельников рассказал, как можно незаконно попасть в список единого реестра должников.

«На сегодняшний день в реестр должников незаконно попасть элементарно, на вас могут повесить кредит, которого вы не брали. Все базы паспортные и идентификационных кодов уже давно не являются каким-то секретом, их можно купить без проблем на книжном рынке. Даже по отдельным областям и, соответственно, по этим базам люди получают микрокредиты по поддельным документам, либо банкиры вступают в сговор с мошенниками и выдают какие-то микрокредиты», - подчеркнул он.

Стрельников сказал, что поэтому можно с удивлением узнать, что вы взяли кредит и теперь ваша фамилия находится в едином реестре должников. Поэтому придется разобраться не только с реестром, сообщил он, а и с перечнем фальшивых документов, которые находятся в банке или в какой-то организации, по которой вас и определили в реестр должников. В связи с этим у вас возникают непредвиденные неприятности, подтвердил он, и только после суда вам возвращают судебный сбор и судебные издержки.

«Но все это происходит уже после суда. По решению суда вас исключают из списка реестра должников. Таких случаев целое море и, к сожалению, на сегодняшний день от них нельзя застраховаться никак. Потому что наша правоохранительная, судебная система и Министерство юстиции не работают надлежащим образом и это дает возможность мошенникам на поддельные документы оформлять кредиты», - резюмировал он.

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