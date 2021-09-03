Политолог, блогер, кандидат философских наук Александра Решмедилова в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказала, о чем могли договариваться Зеленский и Байден в Вашингтоне. По её словам, в перспективе инвестиции в атомную энергетику.

«Оборонка действительно стала в приоритете, но для Украины более важным аспектом будет экономика и финансы, потому что от того, какой сигнал даст Америка, будет понятно, ожидать ли вообще позитивных сигналов не только для Украины, а и для большого бизнеса», - отметила Решмедилова.

По мнению эксперта, Эстония своими высказываниями прибила украинский инвестиционный климат к полу. По словам Решмедиловой, вливания в украинскую экономику будут и в перспективе именно атомная энергетика, конкретно Хмельницкая АЭС.

«Понятно, что власть даёт сигналы, что это чуть ли не самый большой прорыв за последние годы. Очень много сосредоточено информационного внимания вокруг этой встречи, а американская пресса спокойней: у них основная повестка – Афганистан», - подчеркнула Решмедилова.

Как отметила эксперт, Байден достаточно много уделил внимания Украине. По её словам, встреча, вероятно, получилась даже лучше, чем ожидалось. По мнению политолога, для Украины самый важный сейчас вопрос – это экономика, поэтому эта встреча будет предзнаменованием, что вообще можно ожидать.

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