В УПЦ рассказали, как противодействовать уловкам дьявола

Как сообщает "Znaj.ua" со ссылкой на Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видео, опубликованном на Ютуб канале "Витражи: о вере в красках".

"Мы часто живём и даже не задумываемся о том, как нами манипулирует дьявол. Вот заметьте, сколько вокруг нас стало ненависти за последние годы. И если такие события, как гражданские нестроения и войны, ещё можно понять в качестве источников взаимной злобы, то реакция на эпидемии и карантины у нас уж совсем средневековая, в самом плохом смысле слова", - подчеркнул митрополит Антоний.

Он призвал вспомнить исторические факты, как во времена чумы "испуганные и не очень умные люди готовы были обвинить в заразе кого угодно и устроить погромы".

"Разве сейчас мы видим не такой же накал ненависти? И это задевает представителей всех противоборствующих лагерей во всём, за что ни возьмись", - отметил владыка.

По мнению митрополита Антония, дело не в том, кто больше прав, а в том, что, "если ты сочишься злобой и ненавистью, вся твоя правота ничего не стоит в глазах Господа".

"Цель, которая оправдывает средства, а ещё нелюбовь к ближнему, проклятие, злорадство - это явно что-то не христианское. Во всяком случае, не православное", - напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что часто дьявол под предлогом доброго дела искушает человека злобой и раздражением, стремлением любой ценой доказать свою правоту.

"Очень легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближних и прочих великих целей не заметить собственного нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, как результат - злобы в отношении всех, с нами не согласных. А злоба - это главный маркер того, что мы делаем что-то неправильное", - подчеркнул архиерей.

Владыка призвал быть внимательными и сохранять духовную трезвость в потоке информации.

"Давайте оглянемся, сколько уже было инфоповодов, которые в своё время нам казались важнее всего и ради которых многие из нас чуть ли не буквально готовы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже странно вспоминать, что всё это так сильно владело нашими умами. Так же и ныне: пройдёт этот инфоповод - придёт новый. Давайте помнить об этом и не давать повода дьяволу овладеть нами", - подытожил митрополит Антоний.