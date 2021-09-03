Госэкоинспекция в ближайшее время планирует внеплановые проверки ряда предприятий в Кривом Роге, которые могут быть причастны к загрязнению воздуха пыль

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время приема граждан – говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Чиновник отметил, что проверят, в частности, ООО «Рудомайн», в отношении которого ДЭИ чаще всего получала обращения от жителей Кривого Рога.

"В случае подтверждения фактов сверхурочных выбросов в воздух или отсутствия мер по пылепридушению ДЭИ рассчитает убытки, которые предъявит предприятиям, а также привлечет к ответственности их должностных лиц", - добавил Андрей Малеванный.