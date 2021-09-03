Если посторонний человек, который ничего не знает о современной украинской культуре, желает с ней ознакомиться, то насколько широки его возможности для этого? Ситуацию в программе Tiger news комментирует книгоиздатель Юрий Комельков.

«К сожалению, так называемого современного искусства в украинских музеях нет. Да и самих музеев у нас по сравнению с другими цивилизованными странами очень мало. Например, в Германии музеями занимаются в первую очередь федеральные земли, они в этом деле состязаются между собой. В Украине это должно бы быть задачей центральной власти, но у неё в этом вопросе нет стратегии. А в той же Германии Ангела Меркель, уже перед уходом с поста, планируя развитие своей страны, на первое место поставила именно культуру», - напоминает гость программы.

По его мнению, именно так дальновидная власть и должна выстраивать культурную политику.

«Не бывает сильного государства без сильной культуры. Это доказано всеми цивилизациями мира. Где есть развитая культура, там есть и мощная экономика. А вот наоборот не бывает. Ведь именно культура формирует человека. Она открывает таланты, а таланты нужны, чтобы заниматься и промышленностью, и наукой, и многим другим», - подчёркивает Юрий Комельков.

Как сообщает Politeka , ранее киевский торгово-развлекательный центр «Gulliver» принял участие в кампании по популяризации Пархомовского музея.