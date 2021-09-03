В материалах, размещенных криворожским телеканалом «Первый городской», представлены снимки экрана компьютера и скриншоты переписки «блоггера», через которого видео из дома Константина Павлова сливалось правоохранителями, а затем попадало в социальные сети. На фото четко видно, что перед «сливом» видео 10 дней находилось в мощнейшем видеоредакторе Davinci Resolve, возможности которого с точки зрения монтажа, обработки, корректировки, нарезки и добавлению спецэффектов просто поражают. А скриншоты переписки были сделаны незадолго до того, как видео попало в сеть.
Об этом пишет издание Vesti.ua.
Как стало известно журналистам, с помощью программы, в которой перед «сливом» обрабатывалось видео с четырех камер из дома погибшего мэра Кривого Рога, в Голливуде делались такие известные кинокартины как «Железный человек», «Терминатор в 3D» "Человек-паук. Через вселённые", "Хан Соло. Звёздные войны. Истории" и многие другие. Поэтому в достоверность происходящего на видео, а и следовательно - в навязываемую с помощью него версию самоубийства криворожского градоначальника журналисты не верят.
При этом специалисты отмечают, что программа имеет весь необходимый функционал для создания визуальных эффектов кинематографического уровня и графики вещательного качества. Рабочий процесс построен на базе узлов, что позволяет готовить самые сложные композиции и анимацию. Она содержит сотни 2D‑ и 3D-инструментов и дает доступ к сплайнам и ключевым кадрам, которые делают изображение исключительно правдоподобным. Современные средства 3D-трекинга, а также ротоскопирования и кеинга позволяют создавать фотореалистичный комбинированный контент.
При этом в последней версии приложения появилось 11 дополнительных модулей, позволяющих создавать шлейфы движения и смазанность, оптимизированы функции удаления объектов и имитации зернистости пленки.
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А именно эти эффекты и видны на записи с той камеры, на которой якобы запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова.
Подробнее – в видео телеканала «Первый городской».
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден погибшим при невыясненных обстоятельствах на пороге собственного дома 15 августа. Однако до сих пор о ходе расследования на данный момент от правоохранителей достоверной информации нет.
В связи с этим 31 августа депутаты Криворожского горсовета потребовали от Главы Верховной рады Украины, Генерального прокурора Украины и Министра внутренних дел Украины проведения объективного расследования гибели мэра Кривого Рога по версии «умышленное убийство», создания специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины и расследования «слива» смонтированного видео из дома погибшего.