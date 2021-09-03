В программе «Акценты» с Татьяной Резвин президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал причины трудовой миграции украинцев.

По мнению гостя программы, трудовая миграция населения может изменить Украину, ведь люди видят другой пример жизни общества. «Трудовые мигранты будут той мягкой силой, которая будет постепенно менять и нашу страну, и электоральные предпочтения, будет менять и будет формировать наше будущее», - объясняет он.

Как отмечает Воскобойник, люди поймут, на что другие государства тратят налоги, как живут граждане, имеющие ответственных политиков, а потому они захотят таких же изменений и в Украине, поэтому за какую-то банальную гречку уже здесь свои голоса отдавать не будут.

В общем он не считает трудовую миграцию каким-то негативным явлением, наоборот, это говорит о демократичности Украины. «Люди сами могут выбирать страну, где они хотят работать, где они хотят зарабатывать деньги», - подчеркивает Воскобойник.

В то же время он отмечает, что украинцы решают поехать работать за границу не только из-за денег. «Еще один из моментов – это все же попытка понять, где люди хотят провести свою жизнь», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Гладких рассказал, почему происходит трудовая миграция .