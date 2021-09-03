Книгоиздатель Юрий Комельков в программе “Tiger news” с Петром Охотиным рассказал, кто является отцами авангарда в Украине.

Юрий Комельков отметил, что в Украине есть как минимум три отца авангарда. Это Казимир Малевич, Василий Кандинский и Александр Архипенко.

"Я думаю, что это Архипенко, потому что он создал кубизм в скульптуре. Одной из матерей, безусловно, Александра Экстер. Она изменила мировой театр. И театр изменился очень резко и качественно. И там еще определенная куча наших мировых звезд. И Богомазовы, и Пальмовы, братья Павлюки. Тоже пионеры мирового футуризма. Но все разъехались по всему миру", - сказал Комельков.

По его словам, для того, чтобы их объединить, не надо воевать с другими странами о принадлежности художников.

"Надо создать какую-то определенную организацию, которая аксиомна. Не доказуема, а аксиомна... Храм авангарда. Я уже работаю над этим. Уже нашел своих единомышленников. Это достаточно мощные люди. В первую очередь, это наши украинские коллекционеры, которые этот авангард и имеют. Например, единственный Малевич у коллекционера Эдуарда Дымшица. Это единственный подтвержденный Малевич на всю Украину. Из трех Кандинских, которые существуют в Украине, только один есть в музеях украинских, а два у Андрея Адамовского", - добавил издатель.

Он отметил, что авангард появился в Украине еще до 1860 года, а Пабло Пикассо считает, что он появился еще в каменный век.

"Если даже Трипольскую культуру взять, то там очень много элементов кристаллического авангарда. Потому кристаллический авангард, я считаю, это тот период, когда он порвал весь мир... Он параллельно, как направление, проходил в Европе, но более мощный он был здесь", - подчеркнул Юрий Комельков.

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