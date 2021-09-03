Ситуация на реке Ингулец представляет экологическую опасность сразу для нескольких регионов. Уровень хлоридов в воде в одном из контрольных створов достигает концентрации 960 мг/литр при норме 350 мг/литр.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время рабочего совещания по вопросам решения проблемы сброса излишков обратных вод из пруда-накопителя шахтных вод балки Свистунова в Ингулец – говорится на сайте ведомства.

"Одна из причин высокого уровня загрязнения – невыполнение предприятиями своих обязательств согласно Регламенту промывка русла и экологического оздоровления реки Ингулец. Финансирование этих мероприятий объектами горнодобывающей промышленности прекращено", - отметил Андрей Малеваный.

Во время совещания глава ГЭИ подчеркнул, что предприятия обязаны осуществлять такие меры, иначе им будет отказано в возможности реализации существующей схемы водоотведения. Кроме того, за нарушение регламента грозят санкции.

Также обсудили состояние готовности ГП "Кривбассшахтозакрытие" к сбросу очищенных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец.

"Несмотря на проблемное состояние объекта и необходимость ремонтных работ сейчас он полностью готов к проведению этого технологического процесса. Поэтому чрезвычайно важное значение имеет своевременное принятие Плана управления шахтными водами Кривбасса. Необходимо как можно быстрее достичь договоренностей между всеми участниками процесса, ведь отсрочка соответствующих мер может привести к экологической катастрофе и подтопления ряда населенных пунктов", - подчеркнул Андрей Малеваный.

По словам чиновника Госэкоинспекция по-прежнему готова выступить модератором по этому делу, предоставляя профессиональные консультации в рамках стратегической экологической оценки.