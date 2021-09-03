Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, почему украинцы едут на заработки за границу, и к чему это может привести.
"Я всегда опираюсь не на свое какое-то видение или мысли, а в первую очередь смотрю на социологические исследования. 60% — это мужчины. Возраст — 30-40 лет. Это люди, которые попытались уже что-то сделать в Украине, они поняли, что у них есть дети, семьи, они их не могут обеспечить на должном уровне. И поэтому они выбирают для себя возможность поехать и поработать за границу", - сказал Василий Воскобойник.
Он отметил, что большинство трудовых мигрантов едет на работу за границу на 3-6 месяцев, и речь идет именно о циркуляционной трудовой миграции.
"Люди уехали, поработали, вернулись в Украину, посмотрели, что-то изменилось в Украине. Если изменений нет, если они не могут найти себе работу, они снова собираются и идут работать за границу. И вот здесь и есть тот камень преткновения, на котором может очень серьезно споткнуться наша Украина. Проблема в чем, рано или поздно люди начнут выбирать для себя страну, где они хотели бы остаться навсегда", - сказал Воскобойник.
По его словам, если Украина не будет меняться скорее соседних стран — она столкнется с тем, что украинцы уже не будут ехать работать за границу, а будут забирать свои семьи и эмигрировать.
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"Если посмотреть на прогнозы демографов, то к концу 2030 году число трудоспособного населения Украины сократится на 3 млн человек. Мы физически вымираем. Если сюда добавится еще 1-2 млн тех, кто не вернется из-за границы, то появится главный вопрос — кто будет работать на тех производствах, которые существуют в Украине? Кто будет вкладывать деньги в страну, где нет свободных рабочих рук", - подчеркнул эксперт.
Как сообщала Politeka, украинским заробитчанам могут запретить въезд в ЕС: кому придется вернуться домой.
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