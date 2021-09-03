Не стоит рассчитывать на падение в цене недвижимости, вкладывать в нее деньги и в дальнейшем будет самым понятным решением. Так сказал президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Анатолий Топал на канале My.ua .

Прежде всего Топал акцентирует на том, что намеренно не употребляет слова «инвестирование» в этом контексте, вместо этого говорит о вложении денег. И сейчас, говорит он, вложение денег в недвижимость не имеет альтернативы для украинцев.

Это, по мнению гостя программы, самое понятное решение для простых людей в период инфляции. «Есть квартира: можно ее сдавать в аренду или оставить детям – люди вкладываются в недвижимость», - говорит Топал.

Попутно он затрагивает тему популярности котлованов. «Мы сегодня заходим на котлован по 25 тысяч гривен, а уже через 2 года мы видим, что нам отдел продаж обещает стоимость в 30-32 тысячи гривен», - рассказывает Топал. Также он отмечает, что через год стоит рассчитывать на подорожание стройматериалов от 32% до 180%.

В общем гость программы утверждает, что к снижению стоимости недвижимости перспектив нет. Кроме этого, как сообщает Топал, определенные законопроекты власти могут привести к тому, что государство потеряет средних и мелких инвесторов.

Как сообщала Politeka, Топал рассказал, что влияет на спрос недвижимости у покупателей .