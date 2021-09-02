Бывшая депутат КГС от «Самопомочі» и юрист Наталья Манойленко рассказала, как не допустить новой застройки под своим домом.

Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.

«Когда уже стоит строительный забор - на 99% вы опоздали и очень мала вероятность остановить работы», - отмечает Манойленко и добавляет, что стоит гораздо раньше начинать интересоваться ситуацией в своем районе.

Она говорит, что надо объединяться, знакомиться со своими соседями, потому что это пригодится, когда придется защищать от застройки придомовые территории вроде детской площадки или зеленой зоне.

«Ваши дети играют на детской площадке, а кто-то уже оформляет этот участок под застройку», - говорит бывшая депутатка.

Манойленко советует жителям столицы следить за повесткой дня горсовета и за решениями земельной комиссии.

«В каждом доме есть юрист, можно собрать инициативную группу. Такая игра на предупреждение кажется сложной, но это намного проще, чем потом бороться с последствиями», - добавляет она.

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