Политический эксперт Руслан Бизяев в эфире программы «Прогноз» рассказал о конце эпохи цветных революций.

«Президент США Джо Байден сделал заявление, которое потрясает основы мирового геополитического порядка за последние 18 лет. Буквально он сказал следующее: уход США из Афганистана завершает эру попыток перестроить другие страны. То есть, по-простому говоря, в мире настал конец эпохи цветных революций. Эпохи, которая началась в начале 2000-х, и которая фактически продолжалась в мире до конца 2018 года», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что не понятно, что придет взамен цветным революциям, но на данный момент все выглядит как хаос и беспорядок. Однако, считает он, хаос и беспорядок - это то, что нам хотят показать, а под глубинами процесса происходят очень интересные геополитические события. Идет фактически перераспределение зон мирового геополитического влияния, уверен он, именно поэтому битва за Афганистан вышла на первый план во всем мире.

«В той или иной степени проблемами Афганистана озабочены США, Великобритания, Европейский союз, Китай и Россия. И здесь проблема не только в беженцах, а ключевой вопрос кто займет место бывшего гегемона. К проблемам геополитическим добавляются и проблемы пандемические. А в последние несколько дней из разных стран поступает информация о новых штаммах коронавируса, кроме известной «Дельты», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Зисельс, что за 30 лет мы преодолели большой путь на пути к созданию украинской гражданской нации.

Также ранее для Politeka Дзивидзинский, то, что сейчас делает украинская власть – она системно работает по внутренним оппонентам.