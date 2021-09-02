Нутрициолог Ксения Чалмой в программе «Акценты» рассказала, почему ЗОЖников не любят. По её словам, один из ключевых факторов – это навязывание идеи.

«ЗОЖники сами виноваты, потому что есть люди, которые себя позиционируют «Мы ЗОЖники! Вот это всё» и они настолько утрировано это делают, что это даже у меня вызывает раздражение. Всё, что навязывается, это не будет иметь эффекта», - отметила Чалмой.

По её словам, само собой ЗОЖники будут вызывать раздражение у людей, которые, к примеру, на новый год имеют стол, который просто гнется и чуть ли не падает от веса алкоголя и еды. Как она отметила, ЗОЖники, которые едят на Новый год салатик и играют в интеллектуальные игры, просто вызовут отвращение у вышеупомянутых людей.

«Я могу смотреть на кого-то и взять от него какие-то плюсы, которые мне подойдут и мне нравятся, но я никогда не сделаю это, если мне всё время в голове будут делать дырку в голове «сделай вот так, это тебе поможет!», - подчеркнула нутрициолог.

Как отметила эксперт, ЗОЖники очень часто навязывают свою идею, что тоже не очень хорошо воспринимается людьми, поэтому и служит причиной их недолюбливать.

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