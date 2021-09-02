Чего ожидать этой политической осенью и как действовать оппозиции и власти? Эти вопросы рассматривает политтехнолог Виталий Бала в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, эта политическая осень станет проверкой и для власти, и для оппозиции. «Кто сможет в этой ситуации переиграть», - подчеркивает Бала.

Он отмечает, что сейчас для населения остро встали вопросы и тарифов, и коммунальных услуг, и общего падения уровня жизни. «Для того, чтобы улица вышла, все основания на самом деле есть», - утверждает политтехнолог. В таком случае, говорит он, оппозиция может использовать это в свою пользу, дать пример и получить поддержку населения.

В то же время эксперт предостерегает: «Оппозиция, если не воспользуется этой осенью, у нее будут, с моей точки зрения, достаточно туманные перспективы в будущем политическом ландшафте». В таком случае, рассуждает Бала, возникнет потребность в других политических лидерах.

По его словам, у власти ситуация противоположная: она будет стараться ослабить напряжение среди населения и не допустить протестов. В частности, рассуждает политтехнолог, для этого она может приостановить рост тарифов.

В общем Бала делает такой вывод о том, что ждет Украину осенью: «Эта осень будет, я бы не сказал, что такой жаркой, как об этом говорят, но она будет более технологичной».

Как сообщала Politeka, Бала рассказал, как оппозиция может начать политический кризис в Украине.

Также Politeka писала о том, что Бала оценил роль политтехнологов в политической жизни нынешней Украины.



