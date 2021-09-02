Какая политическая ситуация сейчас сложилась в Харькове? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.
«Очевидно, что в Харькове сейчас всё вертится вокруг Добкина и Терехова. Парадокс состоит в том, что каждый из них претендует на роль друга и продолжателя дела Кернеса. Впрочем, с этим пусть разбираются сами харьковчане. Сам я против культа личности Кернеса, всех этих мемориальных табличек, но очевидно, что возглавить Харьков может только кто-то местный. В Офисе президента, насколько я знаю, предлагали пост харьковского мэра Авакову, чтобы обеспечить его безболезненный уход из МВД», - рассказывает гость программы.
Он также прокомментировал перемены, которые произошли в этом ведомстве после того, как его возглавил Денис Монастырский.
«В Министерстве внутренних дел сейчас сменилась генеральная линия. Раньше, когда происходили резонансные преступления с участием политиков, на телеэкранах обязательно появлялся Антон Геращенко и подробно всё комментировал. Сейчас в деле о ДТП с участием нардепа Александра Трухина ничего подобного нет, хотя Геращенко по-прежнему входит в руководство МВД», - подчёркивает Николай Томенко.
Как сообщает Politeka, ранее представитель Нацкорпуса Константин Немичев прокомментировал своё выдвижение на пост мэра Харькова.
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Также Politeka сообщала, что политик Михаил Добкин сделал заявление по поводу руководства коммунальных предприятий этого города.