Какая политическая ситуация сейчас сложилась в Харькове? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Очевидно, что в Харькове сейчас всё вертится вокруг Добкина и Терехова. Парадокс состоит в том, что каждый из них претендует на роль друга и продолжателя дела Кернеса. Впрочем, с этим пусть разбираются сами харьковчане. Сам я против культа личности Кернеса, всех этих мемориальных табличек, но очевидно, что возглавить Харьков может только кто-то местный. В Офисе президента, насколько я знаю, предлагали пост харьковского мэра Авакову, чтобы обеспечить его безболезненный уход из МВД», - рассказывает гость программы.

Он также прокомментировал перемены, которые произошли в этом ведомстве после того, как его возглавил Денис Монастырский.

«В Министерстве внутренних дел сейчас сменилась генеральная линия. Раньше, когда происходили резонансные преступления с участием политиков, на телеэкранах обязательно появлялся Антон Геращенко и подробно всё комментировал. Сейчас в деле о ДТП с участием нардепа Александра Трухина ничего подобного нет, хотя Геращенко по-прежнему входит в руководство МВД», - подчёркивает Николай Томенко.

Как сообщает Politeka, ранее представитель Нацкорпуса Константин Немичев прокомментировал своё выдвижение на пост мэра Харькова.

Также Politeka сообщала, что политик Михаил Добкин сделал заявление по поводу руководства коммунальных предприятий этого города.